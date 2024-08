ROMA – In questi giorni la notizia della morte della nonna di Ultimo ha fatto il giro del web. A darne notizia il papà del cantautore su fb. Sono tantissimi i messaggi di cordoglio arrivati per l’artista, che tra qualche settimana diventerà anche papà. La vicinanza di molti fan si è però scontrata con l’indelicatezza di molti altri che hanno fatto di tutto per rintracciare la clinica dove era ricoverata la signora Gina. Come rivela la fanpage ufficiale, molti fan hanno cercato con “metodi inappropriati di arrivare ad avere contatti con Ultimo chiamando ripetutamente delle cliniche”.

“Con questo messaggio – si legge nel post – vogliamo sensibilizzarvi a non compiere certe azioni (è violazione della privacy penalmente perseguibile)”. Alcuni hanno, poi, scoperto il nome dell’ospedale e si sono presentati sotto l’entrata principale con la speranza di avvistare Ultimo e accaparrarsi una foto. Secondo quanto trapelato, è stato necessario l’intervento dei carabinieri per placare la situazione.

L’articolo Ultimo e l’addio alla nonna: fan sotto la clinica alla ricerca di uno scatto proviene da Agenzia Dire.

Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo https://www.dire.it