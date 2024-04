Ultimo, fuori il 17 maggio il nuovo album “Altrove”

Con etichetta “Ultimo Records”, e in estate la tournée negli stadi

Roma, 18 apr. (askanews) – Ultimo torna a sorpresa e soddisfa l’attesa dei fan svelando “Altrove”, il nuovo album di inediti (il sesto in studio) in uscita venerdì 17 maggio sotto etichetta indipendente “Ultimo Records”, distribuito da Believe e disponibile già per il pre-order.

Nell’”Altrove” di Niccolò Moriconi – che sarà disponibile su tutte le piattaforme digitali e preordinabile da subito nei formati cd, cd autografato, vinile e vinile autografato c’è spazio per 8 nuovi brani, 8 istantanee scattate per imprimere sul pentagramma una nuova dimensione.

Un vero e proprio racconto in musica che il cantautore romano – con all’attivo 66 Dischi di Platino e 21 Dischi d’Oro, più di 2.000.000 di dischi venduti e più di 1 miliardo di stream collezionati su Spotify- ha tracciato per raccontarsi in modo inedito, accompagnando per mano i suoi fan a scoprire quell’altrove che ognuno disegna in modo unico e custodisce dentro di sé.

Nuova linfa musicale per il suo pubblico universale, che da mesi sta scaldando i motori per un’estate a tutto live con Ultimo stadi 2024 – La favola continua: il tour è già da record, con 10 date tra cui la data zero del 2 giugno allo Stadio Nereo Rocco di Trieste, una doppietta al Maradona di Napoli (8-9 giugno, la prima sold out), bis anche a Torino (15-16 giugno, la prima sold out) e, per il secondo anno di fila, una magica tripletta all’Olimpico di Roma (22-23-24 giugno, le prime due sold out). Prosegue con un’unica tappa in Sicilia il 28 giugno allo Stadio San Filippo di Messina e infine la tappa conclusiva del 6 luglio allo Stadio Euganeo di Padova, anche quest’ultima già esaurita.

Con un incredibile palmarès da 33 stadi a soli 28 anni, Niccolò Moriconi si conferma per 4 anni di fila protagonista della musica live nei grandi stadi Italia.