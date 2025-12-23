ultimo-giorno-di-manovra-al-senato:-saltano-altre-5-misure

ROMA – Ultimo giorno di manovra prima della pausa natalizia. Il Senato è chiamato a votare la quarta legge di bilancio del governo Meloni. E in attesa della fiducia dell’aula arrivano ulteriori correzioni.

Con il parere della commissione Bilancio, vengono eliminate 5 misure contenute nel maxi emendamento del Governo. Tra queste, la norma a firma Salvo Pogliese che avrebbe permesso ai datori di lavoro, se condannati, di non pagare gli arretrati ai propri dipendenti. Via dal testo anche l’inconferibilità di incarichi nelle amministrazioni statali, regionali o locali a soggetti provenienti da enti di diritto privato regolati o finanziati dalle stesse; la riduzione da 3 anni a 1 anno del divieto di svolgere, alla cessazione del rapporto di lavoro, attività professionale presso soggetti privati destinatari dell’attività della pubblica amministrazione presso la quale sono stati ricoperti incarichi che comportano poteri negoziali; la riduzione per i magistrati da 10 a 4 anni dell’anzianità di servizio per poter essere autorizzati al collocamento fuori ruolo; la revisione della disciplina del personale della COVIP.

