Ultimo saluto a Fino Fini, Barone “Giovani seguano suo esempio”

“Siamo qui per rispetto nei confronti di Fino Fini e per tutto quello che ha fatto nel mondo del calcio, soprattutto nella Nazionale. Il nostro ricordo è legato soprattutto a Giancarlo Antognoni durante il Mondiale del 1982, allorché cercò di rimetterlo a posto per la finale che poi ha saltato. E’ una persona importante per il Museo del calcio, che merita tanto, speriamo che tutti i giovani possano seguire il suo esempio”. Lo ha detto il direttore generale della Fiorentina Joe Barone a margine dei funerali, nella chiesa di Sant’Antonino a Bellariva a Firenze, di Fino Fini, ex direttore del Centro tecnico di Coverciano e del Museo del calcio di Coverciano,

