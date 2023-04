Ultimo voto per lo stadio della Stadio Roma: ecco la data

ROMA – La commissione capitolina Lavori pubblici, presieduta da Antonio Stampete (Pd) ha espresso parere positivo alla delibera sul pubblico interesse per il nuovo stadio della Roma a Pietralata, approvando anche un emendamento che andrà discusso in Aula. Si trattava della sesta e ultima commissione chiamata a esprimersi sul progetto dopo i via libera di Urbanistica, Sport, Ambiente, Mobilità e Patrimonio.

Alla presenza dell’assessore all’Urbanistica, Maurizio Veloccia, la commissione Lavori pubblici ha espresso parere con 7 voti favorevoli, tutti della maggioranza, mentre tre consiglieri non hanno partecipato al voto: Federico Rocca di Fdi, Linda Meleo del M5S e Dario Nanni della Lista Calenda. Un’astensione ‘costruttiva’, ha spiegato Rocca, “con un’attenzione a voler migliorare il progetto in Aula”.Si tratta, ha sottolineato Stampete, “di un parere vincolato ad alcuni aspetti che possono essere migliorati in Assemblea, ad esempio con l’emendamento approvato oggi”. Sulla calendarizzazione della delibera, ha concluso il presidente dem, “decideranno i capigruppo e la presidente quando e come convocare l’Aula”.

STADIO DELLA ROMA, L’ULTIMA VOTAZIONE

La prima seduta dell’Assemblea capitolina per la discussione della delibera sul pubblico interesse per il nuovo stadio della Roma a Pietralata è stata fissata per giovedì 4 maggio. A stabilirlo, a quanto apprende l’agenzia Dire, la conferenza dei capigruppo dell’Aula in corso in questi minuti. La tappa successiva – dopo l’approvazione dell’organo consiliare capitolino – sarà l’apertura della conferenza dei servizi decisoria. A quel punto, con l’ok definitivo alla convenzione tra parte pubblica e AS Roma, entreranno in azione ruspe ed escavatrici.

