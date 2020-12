Michele Criscitiello, giornalista di Sportitalia è intervenuto nel corso della trasmissione SportItalia Mercato e ha rivelato una clamorosa indiscrezione di mercato che riguarda il futuro di Arek Milik, attaccante polacco che attualmente, per il Napoli, è un separato in casa. Queste le parole del giornalista riprese dalla nostra redazione:

Le parole di Criscitiello

“Mi è appena giunta una notizia fresca fresca sul Napoli. A quanto mi risulta – tuona il giornalista – il Marsiglia è forte su Milik. Il club transalpino è in pole position per aggiudicarsi le prestazioni sportive del polacco. Anche l’Ateltico Madrid è in corsa – precisa Criscitiello – ma i francesi sono avanti rispetto ai colchoneros. Il Marsiglia è disposto a pagare ben 10 milioni di euro per aggiudicarsi il calciatore e strapparlo alla folta concorrenza. Milik in Francia potrebbe giocare titolare, a mio avviso non dovrebbe perdere quest’occasione”.

Clicca qui se vuoi essere sempre aggiornato

The post ULTIM’ORA – Criscitiello: “Mi è appena giunta una notizia sul futuro di Milik! Atletico? No, vi spiego” appeared first on Calcio Napoli 1926.

continua a leggere sul sito di riferimento