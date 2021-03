Ultim’ora Di Marzio, tutto sul rientro di Osimhen: c’è ottimismo

Giungono buone notizie dall’infermeria del Napoli, manca veramente poco al ritorno in campo di Victor Osimhen. Il brutto colpo subito alla testa nella gara contro la Dea, ha costretto il calciatore azzurro a stare nuovamente ai box. Ma mister Gattuso potrebbe già impiegarlo per la prossima sfida di campionato con il Bologna al Maradona. Secondo quanto riportato da Di Marzio, questa mattina, infatti, Victor ha svolto parte dell’allenamento in gruppo, oltre che singolarmente, proseguendo il percorso di recupero.

Osimhen, il rientro del calciatore è vicino? Le ultime secondo Di Marzio

Il centravanti nigeriano dovrà comunque sottoporsi alle ultime visite di controllo neurologico previste. Il Napoli si augura di averlo a disposizione anzitempo per farlo sedere quanto meno in panchina, in vista della 26esima giornata di Serie A. Per il giocatore del Lille si tratta dell’ennesimo intoppo stagionale, dopo l’infortunio alla spalla e la positività al Covid. Il giovane ragazzo, però, ha fame di gol ed il Napoli è pronto ad abbracciare il suo talento.

