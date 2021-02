Ultim’ora, non c’è solo il Benfica su Hysaj: due big di Ligue One sulle tracce del terzino albanese

Elseid Hysaj lascerà il Napoli a fine stagione, così come dichiarato in giornata dal suo agente Mario Giuffredi. Il terzino albanese sarebbe dunque pronto a lasciare gli azzurri per provare una nuova esperienza.

Hysaj, non c’è solo il Benfica: anche la Ligue one è sulle tracce del terzino

(Getty Images) In giornata abbiamo lanciato l’indiscrezione raccolta dai colleghi di Tuttomercatoweb secondo cui il Benfica sta monitorando le varie opzioni offerte dal mercato e tra le tante prese in considerazione c’è anche quella di Hysaj. I portoghesi infatti, sembrano particolarmente interessati all’albanese ex Empoli, tanto da iniziare un primo contatto già in queste ore.RESTA SEMPRE AGGIORNATO

Si lavora già sulle cifre, anche se la trattativa è ancora lunga così come la stagione sportiva. L’attuale esterno difensivo del Napoli potrebbe rivelarsi fondamentale per il prossimo anno, visto che il Benfica ha diverse assenze da colmare soprattutto sulle fasce.

Occhio però che non c’è solo il Benfica. Così come si apprende sulle pagine di Calciomercato.com, per Elseid si potrebbero spalancare le porte della Ligue 1: i colleghi riferiscono che stando alla stampa francese, Lione e Marsiglia sono interessati al terzino albanese.

