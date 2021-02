Ultim’ora SKY – Clamoroso, Insigne verso l’esclusione: il motivo

Clamorosa indiscrezione lanciata da Gianluca di Marzio, collega di Sky. Ecco quanto si apprende dal sito ufficiale del noto giornalista dell’emittente satellitare. Nel Napoli che affronta l’Atalanta a Bergamo la grande novità di formazione è Matteo Politano dal primo minuto a discapito di Lorenzo Insigne. Politano, che ha recuperato dai problemi fisici accusati durante la sfida di Europa League contro il Granada, partirà titolare insieme ad Osimhen e ad Elmas.

Anche Insigne rischia di saltare Atalanta-Napoli

In attesa di capire se la scelta di Gattuso sia di natura fisica o semplicemente una scelta tecnica, il Napoli scende in campo in una sfida fondamentale per cercare continuità dopo la vittoria contro la Juventus senza il proprio capitano. Proprio contro i bianconeri, Insigne aveva raggiunto quota 100 gol con la maglia del Napoli.

