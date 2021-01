ULTIM’ORA – SKY: “De Laurentiis blocca la cessione di Milik al Marsiglia!” – I motivi

Gianluca Di Marzio, noto esperto di mercato, è intervenuto a Sky Sport e ha riferito le ultime sull’annosa questione del trasferimento di Arek Milik. Ecco quanto, delle sue parole, è stato evidenziato dalla nostra redazione:

Milik al Marsiglia? De Laurentiis blocca tutto (SKY)

“Milik-Napoli, non è ancora il momento dell’addio. De Laurentiis infatti non vuole rinunciare alla causa che sta portando avanti contro il giocatore, un contenzioso il cui valore economico è pari a un milione di euro: 500mila euro per ammutinamento e altri 500mila per l’ormai nota storia della pubblicità (non autorizzata) al ristorante di proprietà del ragazzo in Polonia. Milik è intenzionato ad accettare il Marsiglia ma vuole che questa causa venga ritirata. De Laurentis, almeno per il momento, non vuole fare un passo indietro. Le parti sono lavoro per trovare un compromesso a metà strada”.

