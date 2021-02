Ultim’ora SKY: “Ecco il motivo per cui Gattuso ha optato per il cambio di modulo”

Il Napoli questa sera affronterà l’Atalanta in semifinale di Coppa Italia. Gli azzurri dovranno offrire una prestazione all’altezza e portare a casa la vittoria spegnendo le voci degli ultimi giorni. Per questa sfida mister Gattuso potrebbe utilizzare un nuovo modulo provato già nei minuti finali contro il Parma. Stasera gli azzurri scenderanno in campo con con Lozano nel ruolo di punta per far rifiatare Petagna. Il modulo aiuterà la squadra ad avere maggior copertura in difesa e fronteggiare la compagine atalantina sempre molto pericolosa in attacco. In questo modo Gattuso riuscirà a dosare maggiormente le energie dei suoi giocatori in vista del tour de force dei prossimi giorni che vedranno gli azzurri impegnati con le due sfide in Coppa Italia, in campionato con Genoa e Juventus, e in Europa League contro il Granada.

Gattuso cambia modulo: il motivo

Il giornalista di Sky Sport Massimo Ugolini ha parlato proprio del cambio modulo di Gennaro Gattuso che potrebbe essere una costante per le prossime sfide. Di seguito le sue parole:

“Il cambio modulo nasce dalla lettura dell’avversario, così come era accaduto con il Parma e con la Juventus in Supercoppa. Tra le motivazioni di Gattuso c’è anche quella di gestire una rosa stanca di giocare ogni tre giorni, con assenze pesanti in attacco e a centrocampo”.

