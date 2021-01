Ultim’ora SKY: “La frattura tra De Laurentiis e Gattuso può essere sanata. Ecco cosa ha ferito il tecnico”

Massimo Ugolini, giornalista di Sky che segue da vicino le vicende di casa Napoli è intervenuto nel club di Sky e ha rilasciato alcune dichiarazioni riprese dalla nostra redazione: “Ci sono diverse cose che hanno colpito e in qualche modo ferito Gattuso. Penso alle critiche, ma anche al fatto che forse il Napoli ha aperto un casting per trovare un altro allenatore.

Gattuso ancora in bilico?

Per me le dichiarazioni di Rino sono molto pesanti, ma ciò non toglie che la crepa possa essere risanata. Ora però è necessario ripristinare quello che non va. Il Napoli non può fallire l’obiettivo principale del suo campionato: ovvero la qualificazione in Champions. Senza il quarto posto il club riporterebbe un danno molto grave dal punto di vista strettamente economico.

In ogni caso – prosegue Ugolini – nell’ultimo mese una riflessione sulla gestione Gattuso è stata fatta, ma questo non toglie nemmeno che i discorsi sul rinnovo erano molto concreti per non dire in dirittura d’arrivo. Certo, le ultime uscite hanno sicuramente complicato la chiusura di questo accordo. De Laurentiis apprezzerà la sincerità di Gattuso, ma sicuramente inizierà a guardarsi intorno”.

