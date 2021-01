Ultim’ora SKY – Osimhen scalpita! C’è una novità sulla data del suo rientro in campo

Sono davvero buone le notizie che arrivano in casa Napoli. Com’è noto il centravanti nigeriano Victor Osimhen è risultato negativo al tampone dopo ben 21 giorni di positività. Adesso l’incubo Covid è già un ricordo (proprio come l’infortunio alla spalla, o almeno questo è l’auspicio). Secondo indiscrezioni raccolte da Massimo Ugolini, giornalista di Sky Sport, il ragazzo sta per tornare a completa disposizione di Gattuso.

In foto: l’ultimo gol in maglia azzurra di Osimhen (era al Dall’Ara di Bologna)

Queste le parole di Ugolini riprese dalla nostra redazione: “Osimhen tornerà finalmente a disposizione, ma prima di questo passaggio serve il via libera dei medici. Domattina l’ex attaccante del Lille svolgerà le visite d’idoneità.

Poi ci sarà l’allenamento a Castel Volturno. Inoltre, sempre domattina la squadra si sottoporrà al consueto giro di tamponi prima di svolgere l’ultimo allenamento che anticipa la partenza alla volta di Verona. Osimhen non sarà convocato per la sfida del Bentegodi, ma spera di farsi trovare pronto giocare qualche minuto nella sfida di Coppa Italia di giovedì contro lo Spezia”. Sarebbe davvero un evento lieto per tutti i sostenitori della maglia azzurra. Victor manca come l’aria perché è proprio su di lui che si fonda l’intero progetto tecnico-tattico di Gattuso.

