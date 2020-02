Le accuse.

La Procura di Milano ha chiesto l’archiviazione per una decina di ultras, tra napoletani e interisti, i cui nomi erano stati iscritti nel registro degli indagati dopo gli scontri del 26 dicembre 2018 in via Novara, a Milano, prima di Inter-Napoli, nei quali era morto, travolto da un suv, Daniele Belardinelli. Per un’altra quindicina di ultrà, invece, l’inchiesta è ancora aperta e si profila, dopo la chiusura, la richiesta di processo. Tra loro anche Fabio Manduca, arrestato lo scorso ottobre con l’accusa di omicidio volontario perché era alla guida della Renault Kadjar che investì il 39enne.

Tra le posizioni per le quali è stata chiesta l’archiviazione figurano gli altri quattro tifosi del Napoli che erano in macchina con Manduca (la carovana di auto era stata assaltata dai supporter nerazzurri).

Continua a leggere sul sito di riferimento

L’articolo Ultrà ucciso: la Procura chiede l’archiviazione per 10 tifosi proviene da Notiziedi.

continua a leggere sul sito di riferimento