Ultras Inter choc, striscione contro i napoletani fuori “San Siro” – FOTO

Non una bella immagine per il calcio italiano, nonostante le porte chiuse. Fuori “San Siro”, infatti, dove questa sera si giocherà Inter-Napoli, è stato appeso uno striscione dagli Ultras dell’Inter, contro i napoletani.

Striscione Ultras Inter contro i napoletani

“Se non oggi, sarà domani… Tanto vi becchiamo luridi infami”, è scritto nel testo. C’è la firma della Curva Nord interista, ma d’altro canto il colore usato per la scritta (nero e azzurro), non lasciava dubbi. Tra le due tifoserie non corre buon sangue, specialmente dopo gli scontri del 26 dicembre 2018. Ed è plausibile che gli ultras nerazzurri si riferiscano proprio a quell’episodio. Sicuramente non una bella figura.

