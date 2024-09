Umbria, Avs: Bandecchi si allea con Tesei, i ternani che dicono?

“Sindaco appoggia presidente Regione, candidata del centrodestra”

Roma, 13 set. (askanews) – “Sarei curioso di chiedere agli elettori ternani di Bandecchi come si sentono ora che il loro politico ‘fuori dagli schemi’ ha deciso di appoggiare Donatella Tesei, candidata del centrodestra alle imminenti regionali umbre, e allearsi con la Lega e Fratelli d’Italia! Proprio quei partiti che non hanno mai risolto i problemi della sanità, della mobilità e dell’ambiente in città. Ma Bandecchi, il nostro paladino, che passava come immune dalle logiche di palazzo oggi accetta una sedia comoda dove sedersi, perché, nel caso fosse eletto in Regione, dovrebbe lasciare la carica di sindaco”. Così in una nota Gianfranco Mascia co-portavoce di Europa Verde Umbria e esponente di Avs.

“La vera domanda però è: dove sarà finito il ‘coraggio’ di Bandecchi? Quello che lo ha portato a sputare in faccia a un cittadino con le forze dell’ordine chiamate a fare da testimoni di questa ‘prodezza’. O quello che l’ha spinto più volte a cercare di aggredire i consiglieri comunali. Strano, però, che ora questo coraggioso sia sotto indagine per evasione fiscale, con beni sequestrati per oltre 20 milioni di euro. Chissà, sarà anche questo un “atto di coraggio fiscale?”, aggiunge.

“E poi chiedo ai suoi ex avversari del centrodestra che hanno subìto in consiglio comunale le sue angherie e le sue violenze: con che coraggio farete campagna elettorale al suo fianco? Con che faccia vi candiderete insieme, dopo aver urlato ai quattro venti contro la sua gestione? Perché, alla fine, il coraggio non si misura in muscoli o urla, ma in coerenza. E quella, a quanto pare, scarseggia un po’ in giro. Per questo, in Umbria, è arrivato il momento di fare una buona scelta, ma stavolta, quella vera”, conclude.