umbria,-stefania-proietti-candidata-‘campo-largo’-del-centrosinistra

ROMA – Stefania Proietti, sindaca civica di Assisi, sarà la candidata del centrosinistra alla presidenza della Regione Umbria. A sostenerla sono le forze del cosiddetto ‘Patto avanti’, composto da Pd, M5S, Psi, Avs, Civici umbri, Azione e Italia Viva. Proietti se la vedrà con la governatrice uscente, Donatella Tesei, leghista, ricandidata dal centrodestra in una tornata elettorale la cui data non è stata ancora stabilita, ma che probabilmente sarà tra la metà di novembre e l’inizio di dicembre.

RICCI: “IN UMBRIA SIAMO PRONTI ALLA RISCOSSA”

La conferma della candidatura arriva anche dall’europarlamentare del Pd Matteo Ricci: “È ufficiale: la sindaca di Assisi Stefania Proietti è la candidata del centrosinistra per la presidenza dell’Umbria. Forza Stefania, anche in Umbria siamo pronti alla riscossa!”. Sulla stessa onda Nicola Zingaretti, capodelegazione del Partito democratico al Parlamento europeo . “La candidatura di Stefania Proietti è una bellissima notizia- scrive su X- Stefania da ottima Sindaca di Assisi rappresenta il cuore e il futuro di una Regione meravigliosa”. E ancora tra i Dem: “Una coalizione ampia, che tiene insieme le forze alternative alla destra. Una candidatura – quella di Stefania Proietti – capace di parlare al cuore dei cittadini umbri, tra esperienza e novità.

ASCANI (PD): “DOPO I DISASTRI A FIRMA TESEI, ALL’UMBRIA IL GOVERNO CHE MERITA”

“Ci sono tutte le condizioni per dare all’Umbria il governo che merita dopo 5 anni di disastri targati Tesei”. Lo scrive su X Anna Ascani, deputata Pd e vicepresidente della Camera. Proietti “è la persona giusta per indicare un’alternativa concreta, credibile e vincente alla destra che ha mal governato la regione negli ultimi cinque anni”, lo scrive sui social Marina Sereni della segreteria nazionale Pd. “Una bellissima notizia” la candidatura alla Regione Umbria di Stefania Proietti, anche per Camilla Laureti, eurodeputata del Pd e responsabile dem per le politiche agricole. “Saremo tutte e tutti convintamente al suo fianco per superare la buia stagione del mal governo della destra di Tesei- assicura- Grazie per aver accettato questa importante sfida per l’Umbria che torna a guardare al futuro”.

AVS: “SCELTA GIUSTA PER RINCONQUISTARE LA PRESIDENZA DELLA REGIONE”

Sostegno infine anche dagli alleati di Alleanza Verdi e Sinistra, i rappresentanti regionali Fabio Barcaioli e Gianfranco Mascia: “Proietti rappresenta la scelta ideale per guidare la coalizione di centrosinistra verso una vittoria che segnerà la riconquista della Presidenza della Regione”. E ancora: “Come Alleanza Verdi e Sinistra siamo pronti a collaborare con passione per sviluppare insieme un programma di governo ambizioso e concreto”.

