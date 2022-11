Umbria, Tesei riceve ct Nazionale Pallavolo Ferdinando De Giorgi

Presidente: sempre benvenuto nella nostra, e in parte sua, regione

Roma, 25 nov. (askanews) – La Presidente della Regione Umbria, Donatella Tesei, ha ricevuto questo pomeriggio a Palazzo Donini, Ferdinando De Giorgi, Commissario Tecnico della Nazionale italiana maschile di Pallavolo, Campione d’Europa e Mondiale.

“Siamo lieti che De Giorgi ci sia venuto a trovare – ha affermato la presidente Tesei – ricordando il suo passato a cui è estremamente legato, così come noi a lui. La Regione è sempre vicina, con aiuti concreti, ai vari movimenti sportivi e si propone anche come sede per i grandi eventi. Non a caso – ha sottolineato – una delle partite più importanti che la Nazionale affronterà in chiave europea si svolgerà proprio a Perugia. Sono certa che la spinta del tifo umbro, con le grandi qualità del tecnico e dei suoi giocatori, ci permetteranno di assistere ad una grande gara”.

“Ancora grazie a De Giorgi – ha detto la Presidente – che quando vorrà tornare a trovarci sarà sempre il benvenuto nella nostra, e in parte anche sua, regione”.

Il Presidente del Coni umbro, Domenico Ignozza e il Presidente della Fipav Umbria Giuseppe Lomurno, presenti all’incontro, hanno colto l’occasione proprio per ringraziare la Regione per l’attenzione nei confronti dello sport regionale. “La Regione ci ha fatto sempre sentire il suo apporto – hanno detto -, anche nei momenti più complessi che abbiamo vissuto, e insieme stiamo portando avanti una virtuosa e proficua collaborazione”.

“Tornare in Umbria oggi da campioni del mondo è il miglior modo per ripercorrere le radici storiche del nostro successo che è partito proprio da questa splendida regione venti anni fa – ha dichiarato Ferdinando De Giorgi – Una visita che vuole essere anche un sincero riconoscimento a una regione dove ho potuto lavorare per la prima volta come allenatore insieme ad un team multidisciplinare, uno staff tecnico di collaboratori-specialisti che da allora non si è più diviso e che vede impegnati insieme a me il pedagogista Giuliano Bergamaschi, il vice allenatore Massimo Caponeri e il dirigente accompagnatore Vittorio Sacripanti”.

“Grazie alla fiducia che ci è stata accordata dall’allora Presidente del Perugia Volley, Claudio Sciurpa – ha aggiunto De Giorgi – abbiamo potuto sperimentare in Umbria un nuovo modo di allenare una squadra, autenticamente rivoluzionario per l’epoca, in grado di agire in sinergia sull’aspetto fisico, tecnico e mentale dei giocatori, raggiungendo nel tempo risultati molto importanti, a partire dal campionato 2004-2005 che ha visto il Perugia giocare la finale scudetto. L’Umbria ha segnato, quindi, una tappa imprescindibile del mio percorso che sono lieto di ricordare oggi insieme alla Presidente Tesei nella convinzione che questa regione abbia tutti i requisiti per essere un autentico laboratorio di innovazione anche nel campo dello sport”.

All’incontro è intervenuta l’Amministratore Unico di Sviluppumbria, Michela Sciurpa. “La storia di De Giorgi – ha dichiarato – dimostra che in Umbria si possono mettere le basi per partire alla conquista del mondo”.

In mattinata, proprio dietro invito di Sviluppumbria, De Giorgi ha partecipato all’evento “L’importanza del team building per le imprese” promosso dall’Agenzia regionale presso la propria sede di Foligno in occasione del Workshop organizzato da Confindustria Umbria sul tema “Attacchi Hacker, Cybersecurity e fare squadra”.

