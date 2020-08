AGI – A seguito dell’ondata di forte maltempo che sta investendo il centro nord, un albero è caduto nella notte su una tenda in un campeggio a Marina di Massa, in provincia di Massa Carrara colpendo nel sonno due bambine di 10 e 3 anni e una ragazza di 19 anni. La più piccola è morta per le conseguenze dell’incidente.

Un pioppo di 4 metri, riferiscono i vigili del fuoco, è caduto sulla piazzola dove era la tenda occupata da una famiglia straniera composta da 5 persone. Per la bambina di 3 anni sono state inutili le manovre di rianimazione del medico del 188,

Continua a leggere sul sito di riferimento

L’articolo Un albero è caduto su una tenda a Massa per il maltempo. Morta una bambina proviene da Notiziedi.

continua a leggere sul sito di riferimento