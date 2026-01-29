un-album-e-un-docufilm-per-kid-yugi,-l’ascesa-inarrestabile-del-rapper

“Anche gli eroi muoiono” il suo terzo album in studio

Milano, 29 gen. (askanews) – Rime serrate e innovative, un’analisi originale sulla società contemporanea, con un linguaggio diretto che piace ai giovani ma che arriva anche ai più grandi. Kid Yugi uno dei più importanti rapper della nuova generazione esce con “Anche gli eroi muoiono” il suo terzo album in studio.”Volevo trasporre un topos classico o romantico in una chiave post moderna e quindi è nato appunto anche gli Eroi Muoio. Parla appunto degli Eroi dei nostri tempi che secondo il mio parere sono coloro che riescono a resistere all’ingiustizia anche sapendo di non poterla combattere ma semplicemente resistendole non piegandosi fino a spezzarsi”.I primi due estratti dal disco, “Berserker” e “Push it” con ANNA, hanno debuttato alla prima posizione della classifica singoli di Spotify. Più maturo e consapevole, parla delle sue ossessioni di grandi temi come il bene e il male, attingendo alla letteratura, dice chiaramente di ispirarsi a Pavese e Dostoevskij.”La letteratura per me, ma credo che per tutta l’umanità, sia una nobilissima forma d’arte e ci attingo molto perché comunque la letteratura diventa veramente un inventario di idee e di situazioni che poi comunque puoi fare tue. Le puoi metabolizzare, a seconda di quello che è il tuo punto di vista, ed esternarle cercando di creare qualcosa di bello o almeno di decente.L’ascesa inarrestabile di Francesco Stasi in arte Kid Yugi, classe 2001, non si ferma, l’artista ha accumulato la cifra stratosferica di oltre 2 miliardi e mezzo di stream totali. Ad accompagnare il disco c’è un film-documentario “Genesi e ascesa di un Anti-Idolo” su youtube e in anteprima in alcuni cinema.