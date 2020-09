Un altro fornitore conferma il ritardo del lancio di iPhone 12

In linea con i rapporti precedenti, Broadcom ha confermato che un aumento delle spedizioni di chip, per quello che gli analisti ritengono sia per l’iPhone 12, si verificherà nell’ultimo trimestre del 2020.

A giugno, il CEO di Broadcom Hock Tan ha riferito di un “importante ritardo nel ciclo del prodotto” presso una “grande azienda di telefonia mobile del Nord America“. Non è stata menzionata specificatamente Apple, ma questa è la frase che Tan usa spesso per descrivere il colosso di Cupertino.

