AGI – Continua il mistero dei monoliti di metallo: dopo lo Utah, negli Stati Uniti, Romania e Paesi Bassi, ne è comparso uno simile anche su una spiaggia dell’isola britannica di Wight, nel sud dell’Inghilterra.

Diversi testimoni hanno raccontato ai media britannici di aver scoperto lo strano blocco di metallo a Compton Beach, sulla costa occidentale dell’isola, durante il weekend, e hanno fornito come prova le foto scattate. Anche in questo caso, è assolutamente un enigma chi abbia installato la colonna metallica, da quanto tempo sia sul posto e non sono state trovate impronte vicino al pilastro.

L’ultima scoperta simile risale al weekend,

Continua a leggere sul sito di riferimento

L’articolo Un altro misterioso monolite di metallo compare sull’isola di Wight proviene da Notiziedi.

continua a leggere sul sito di riferimento