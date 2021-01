Un anno da record per Volvo Italia

Volvo Car Italia conferma l’ottima forma in cui si trova in questo momento il brand, chiudendo il 2020 con numeri da record. In virtù di 18.151 immatricolazioni, la filiale nazionale del marchio svedese ha ottenuto la migliore performance da 25 anni a questa parte in termini di quota di mercato, attestandosi all’1,3%. Un risultato reso possibile dall’ottimo risultato registrato nei segmenti serviti (premium), che hanno visto Volvo crescere e passare dal 10,4% del 2019 al 12,4% del 2020. E’ così riuscita a contenere in modo efficace la contrazione rispetto al 2019 a dispetto delle incertezze e dei periodi di lockdown che hanno fortemente perturbato il mercato.

