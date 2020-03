L’epidemia di coronavirus in Gran Bretagna durerà fino alla primavera del 2021 e potrebbe portare a 7,9 milioni di persone ricoverate in ospedale. È quanto emerge da un rapporto segreto del Public Health England (Phe) per alti funzionari del Sistema sanitario nazionale britannico (Nhs). Lo scrive il Guardian secondo cui è la prima volta che i funzionari sanitari che lavorano al contrasto al virus hanno ammesso che si aspettano che circoli per altri 12 mesi e che porterà a un enorme ulteriore sforzo sul sistema sanitaria già sotto tensione.

“Contagiati i quattro quinti della popolazione”

Sempre secondo il documento,

L’articolo “Un anno di epidemia e 8 milioni di ricoveri”. Il rapporto segreto di Londra proviene da Notiziedi.

