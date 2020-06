Un anno di proteste a Hong Kong, Pechino rafforza la stretta

La Cina rafforza la stretta su Hong Kong a un anno dalla marcia che portò per le strade della città circa un milione di persone contro la proposta di legge sull’estradizione, poi ritirata ufficialmente dall’amministrazione di Carrie Lam. La marcia fu l’inizio delle proteste pro-democrazia – a cui ne seguì un’altra, una settimana dopo, che portò per le strade della città circa due milioni di persone – in quello che è stato il piu’ lungo movimento anti-governativo dal ritorno di Hong Kong alla Cina nel 1997.

Il problema della legge sulla sicurezza

La proposta di emendare la legge sull’estradizione avrebbe fatto diventare Hong Kong “solo un’altra città cinese”

