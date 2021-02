Un anno fa moriva Li Wenliang, il medico di Wuhan che lanciò l’allarme sul Covid

AGI – A un anno dalla sua morte, causata dal Covid-19, migliaia di cinesi hanno reso omaggio sui social network a Li Wenliang, l’oftalmologo di Wuhan che fu tra i primi otto ad aver lanciato l’allarme a fine 2019 sulla pericolosità di una “misteriosa infezione simile alla Sars”.

Il suo nome divenne noto soprattutto perché la polizia locale lo convocò, insieme ad altri colleghi, accusandolo di seminare il panico con delle “bufale” e gli intimò di non farlo più. Tuttavia, la magistratura cinese dovette ben presto dargli ragione, almeno in gran parte: la misteriosa malattia non era Sars,

