Un aperitivo dedicato ad Ayrton Senna al Mauto Caffe di Torino

In occasione della mostra dedicata al campione di F1

Milano, 21 apr. (askanews) – È un aperitivo dedicato al celebre pilota di Formula uno Ayrton Senna e ai sapori della sua terra, il Brasile, quello pensato dal Mauto Café in occasione della mostra “Ayrton Senna Forever” a Torino.

L’esposizione (in programma da mercoledì 24 aprile a domenica 13 ottobre) porterà al Mauto – Museo Nazionale dell’Automobile di Torino 253 oggetti appartenuti al pilota, dalle tute ai caschi fino ad arrivare alle auto che ha guidato nel corso della sua carriera.

Per questo appuntamento così importante il Mauto Café, la caffetteria interna al museo, ha pensato a uno speciale aperitivo da proporre alla sua clientela, pensato e realizzato proprio come un omaggio al grande pilota brasiliano.

Protagonista della proposta aperitivo in Limited Edition sarà il Salgadinho, uno “spuntino” sfizioso realizzato con una tasca di pane sfogliato al formaggio fatta in casa, riempita di roast beef di Picanha, chips di platano e mango.

Il Salgadinho del Mauto Café sarà inoltre accompagnato da uno speciale cocktail signature creato per l’occasione, il Good Morning Brazil, a base di Cachaca, Mango, Lime e caffè.

L’aperitivo sarà disponibile su richiesta (al prezzo di 7 euro per il Salgadinho, 10 euro per il drink Good Morning Brazil e 15 euro per l’aperitivo completo) per tutto il periodo della mostra al Mauto Café, affiancato dalla consueta proposta di caffetteria.

Il Mauto Café è una delle tante location di Torino e provincia gestite da POP UP, realtà giovane e dinamica, attiva da lungo tempo sul territorio nell’organizzazione di eventi privati in luoghi dall’effetto wow.