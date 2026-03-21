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Un battello salpa dal Messico alla volta di Cuba con aiuti umanitari
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Un battello salpa dal Messico alla volta di Cuba con aiuti umanitari

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By Redazione-web

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Si intensificano gli sforzi internazionali per aiutare l’isola

Roma, 21 mar. (askanews) – Si moltiplicano gli sforzi di numerosi gruppi internazionali di attivisti per inviare aiuti umanbitari all’isola di Cuba, che subisce gli effetti soffocanti dell’embargo petrolifero imposto dall’amministrazione Usa di Donald Trump. Nelle immagini, un’imbarcazione che trasporta aiuti umanitari salpa dal Messico alla volta di Cuba. Il convoglio, organizzato da attivisti di sinistra provenienti da vari paesi delle Americhe e dell’Europa, è partito da Puerto Progreso, nello stato dello Yucatan.

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