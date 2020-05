Un bug di iOS 13.5 impedisce di aprire alcune applicazioni App Store

iOS 13.5 ha introdotto un bug che coinvolge gli utenti che utilizzano l’opzione “In Famiglia” per condividere gli acquisti App Store.

Sostanzialmente, in queste ore continua ad apparire un messaggio con scritto: “Questa applicazione non è più condivisa con. te. Per usarla, vai su App Store e acquistala.”

Il messaggio appare anche con applicazioni gratuite e spesso coinvolge YouTube, Facebook, Whatsapp, Nike Training, come ci ha segnalato anche l’utente Federico sul nostro account Instagram.

Come già detto,

