“Un caffÃ¨ col candidato”: iniziativa degli esercenti in piazza a Bologna

BOLOGNA – Un caffè col candidato. E’ l’iniziativa pensata a Bologna da Confesercenti a due settimane dal voto per le prossime politiche. Per conoscere meglio gli aspiranti parlamentari e i loro programmi, l’associazione di categoria ha deciso di invitarli a prendere un caffè in una piazza del centro storico di Bologna, ai tavolini del dehors di Lab 16 in via Zamboni. Si tratta di “uno dei bar associati che ha resistito alla crisi economica” scatenata dalla pandemia prima e incrementata ora per effetto anche della guerra in Ucraina. L’obiettivo del faccia a faccia con i candidati, spiega Confesercenti Bologna, sarà proprio “il confronto sui temi del momento, come il caro bollette”.

LE RICHIESTE DELLE IMPRESE

A ogni esponente politico il presidente e il direttore dell’associazione, Massimo Zucchini e Loreno Rossi, consegneranno “l’elenco delle richieste delle piccole e medie imprese dei settori commercio, turismo e servizi” della città. Gli incontri organizzati da Confesercenti Bologna sono quattro con altrettanti candidati nei collegi della città e della provincia.

IL CALENDARIO DEGLI INCONTRI

Il primo appuntamento sarà con il candidato di Azione Marco Lombardo, lunedì 12 settembre alle 9.30. Mercoledì 14, alla stessa ora sarà la volta del 5 stelle Fabio Selleri, mentre giovedì 15 alle 9.30 toccherà all’ex sindaco Virginio Merola, candidato per il centrosinistra. Chiuderà la serie di incontri Vittorio Sgarbi, in campo per il centrodestra, venerdì 16 settembre alle 10.30.

Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo www.dire.it

L’articolo “Un caffè col candidato”: iniziativa degli esercenti in piazza a Bologna proviene da Ragionieri e previdenza.

continua a leggere sul sito di riferimento