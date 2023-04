Un cane in corsia: al Villa Scassi di Genova pet therapy per i pazienti

GENOVA – Nuovo “medico speciale” nel reparto di Salute mentale dell’ospedale Villa Scassi di Genova. Entra oggi in servizio Freccia, un pastore australiano di due anni che ogni settimana andrà a far visita ai pazienti psichiatrici che inizieranno un percorso di pet therapy per migliorare lo scambio comunicativo.

“Abbiamo provato a proporre l’iniziativa la scorsa settimana in via sperimentale e hanno partecipato su base volontaria dodici pazienti di tutte le età, con diverse patologie in fase acuta di malattia, alcuni con sintomi psicotici rilevanti, tra cui tre minori- spiega Rocco Luigi Picci, direttore del servizio di Salute mentale del distretto sociosanitario 10- anche i parenti in visita hanno accolto l’attività con stupore ed entusiasmo. Freccia ha svolto in maniera impeccabile la sua attività di mediatore del gruppo: si è lasciato somministrare i suoi bocconcini preferiti e ha mostrato, assieme al conduttore Sonia Ricciu, quali esercizi è in grado di svolgere e quali sono le pratiche di accudimento da mettere in atto”.

La conduttrice Sonia Ricciu e coordinatrice infermieristica della Asl 3 genovese aggiunge che “è scientificamente provato che l’animale ha un potere altamente calmante e può fungere da mediatore tra operatori e pazienti. In questa prima fase, lasceremo pazienti e cane liberi di interagire. La nostra funzione di operatori sarà di osservazione di queste interazioni affinché vi sia sempre armonia. Per questo, si è scelto di svolgere l’attività con personale esperto sia in ambito psichiatrico oltre che in interventi assistiti con animali”.

