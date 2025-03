Un cane italiano vince per la prima volta la mostra canina Crufts

L’addestratore De Gaspari orgoglioso di ‘Miuccia’ il suo whippet

Birmingham, 10 mar. (askanews) – Enrico De Gaspari, un addestratore di cani da esposizione italiano, e il suo cane ‘Miuccia’, un whippet di quattro anni, hanno vinto la mostra canina britannica Crufts 2025. “È davvero un sogno che si avvera. Sono davvero sopraffatto. Miuccia ha dato il meglio di sé”, afferma De Gaspari. È la prima volta che un cane italiano vince il ‘Best in Show’ al Crufts, e la quarta volta che viene vinto da un whippet.Il Crufts è una mostra canina internazionale che si tiene nel Regno Unito dal 1891 ed è considerata la più grande mostra del suo genere al mondo. Miuccia si è aggiudicata il Best in Show, che premia il miglior cane dell’anno, questo riconoscimento è molto conteso dai cani e dai loro proprietari in tutto il mondo.