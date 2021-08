Un capriolo ferito vagava sulla tangenziale di Parma, salvato dalla Polizia

PARMA – Un capriolo ferito, che vagava stremato sulla tangenziale nord di Parma in direzione Reggio Emilia, è stato salvato questa notte dagli agenti della Polizia ducale.

L’animale, segnalato da un automobilista, era accasciato sul manto stradale tra il guardrail e la corsia di sorpasso e presentava delle evidenti ferite ad una zampa e alla testa.

I poliziotti hanno messo l’area in sicurezza con le torce a vento e chiudendo temporaneamente la corsia di sorpasso. Nel frattempo è stato contattato il Centro recupero animali selvatici di Reggio Emilia, che ha inviato un veterinario a cui il capriolo è stato affidato per le cure. Una volta guarito sarà rimesso in libertà in natura.

