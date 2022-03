Un centro accoglienza per profughi ucraini nell’hub Covid della Fiera di Palermo

PALERMO – Sarà inaugurata oggi alle 15 l’area dedicata all’accoglienza dei profughi ucraini all’interno del padiglione 4 della Fiera del Mediterraneo di Palermo. Un centro allestito in pochi giorni dai volontari del Gruppo di protezione civile comunale in servizio all’hub Covid, che servirà a dare prima accoglienza a chi scappa dalla guerra in Ucraina. Comprende 25 posti letto divisi in due sezioni, maschile e femminile, e cinque servizi igienici. Allestiti anche una sala mensa e un ufficio medico per garantire assistenza sanitaria e umanitaria. Per i cittadini in arrivo da Kiev e dalle città martoriate dal conflitto è inoltre prevista una corsia preferenziale per tamponi e vaccini al padiglione 20 dell’hub.”I nostri uffici amministrativi provvederanno al disbrigo di tutte le pratiche relative alla vaccinazione, come l’equipollenza dei certificati vaccinali ottenuti all’estero, e il rilascio del codice Stp, necessario per i cittadini stranieri sprovvisti di tessera sanitaria, che permetterà loro l’accesso ai servizi sanitari essenziali”, spiegano dalla Fiera.All’inaugurazione di oggi saranno presenti l’assessore regionale alla Salute Ruggero Razza, il direttore Generale del dipartimento di Pianificazione strategica dell’assessorato Mario La Rocca, il generale di Divisione Maurizio Angelo Scardino, comandante militare dell’Esercito in Sicilia, il prefetto di Palermo, Giuseppe Forlani, gli assessori comunali alla Scuola, Giovanna Marano, alla Protezione civile, Maria Prestigiacomo, e alla Cittadinanza solidale, Maria Mantegna, oltre che il commissario Covid di Palermo e provincia Renato Costa.

