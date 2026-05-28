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“Un combattente italiano morto in battaglia in Ucraina”
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“Un combattente italiano morto in battaglia in Ucraina”

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Roma, 28 mag. (askanews) – Memorial – International Volunteers for Ukraine ha dato notizia, attraverso il suo canale Facebook, del fatto che un combattente italiano, Alex Pineschi, sarebbe morto in Ucraina. “Aiutateci a onorarlo, in modo che non sia dimenticato. Il nostro amato fratello italiano Alex Pineschi, che serviva in Ucraina come volontario, è caduto sul campo di battaglia. Onore, gloria e gratitudine al nostro fratello”, si legge sul post di Memorial. La notizia al momento non è stata confermata da altre fonti.

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