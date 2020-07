AGI – Un consulente per l’informazione del direttore generale dell’Agenzia spaziale russa Roskosmos è stato arrestato per tradimento. Lo ha riferito l’Agenzia stessa, precisando che i motivi dell’arresto di Ivan Safronov non sono legati alla sua attuale occupazione.

L’ex giornalista dei quotidiani economici Kommersant e Vedomosti, specializzato in temi militari e della Difesa, è sospettato dai servizi segreti di Mosca (Fsb) di spionaggio a favore di un Paese Nato, ha riportato l’agenzia Ria Novosti. Tuttavia, il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov ha sostenuto con la Bbc che “per quello che ne sappiamo non è legato alla sua precedente attività giornalistica”.

L’articolo Un consulente dell’Agenzia spaziale russa è stato arrestato per spionaggio proviene da Notiziedi.

