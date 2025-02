Un cuoricino e una cena insieme: ritorno di fiamma tra Stefano De Martino e Emma Marrone?

BOLOGNA – Un ritorno di fiamma tra Stefano De Martino e Emma Marrone? Qualcosa come 15 anni dopo? I due, al tempo della scuola di Amici, dove lui ballava e lei cantava, si erano innamorati e avevano vissuto una bella storia d’amore cominciata nel 2009 e durata tre anni. Poi, nel 2012, lui la lasciò per mettersi insieme a Belen Rodriguez (e a dir la verità secondo i rumors l’aveva già tradita con la ballerina Giulia Pauselli) e tutto finì. All’inizio il rapporto si interruppe bruscamente. Ma nel tempo, sia Emma che Stefano, entrambi nel frattempo affermati e realizzati nel mondo della musica e dello spettacolo, hanno avuto belle parole l’uno per l’altra. “Gli voglio un mondo di bene”, ha detto Emma. Mentre Stefano, dal canto suo, la vede così: “Non esiste che due persone che si sono amate non si vogliano più bene”.A parlare di un possibile ‘ritorno di fiamma’ è stato in questi giorni il settimanale Oggi, che ha pubblicato alcune foto di loro a cena insieme, seduti uno di fianco all’altro, insieme ad alcuni amici. E non c’è solo questo. È stato notato anche il fatto che l’8 febbraio Emma fosse in platea al Teatro Brancaccio di Roma per lo spettacolo “Meglio stasera” di De Martino. Che lei, poi, sui social, ha commentato così, citando Francesco De Gregori: “Un giocatore lo vedi dal coraggio. Bravo Step”. E un cuoricino. Che ha fatto emozionare i fan che dagli anni di Amici sperano in un lieto fine per i due, al momento entrambi single. La coppia, infatti, è sempre piaciuta molto e aveva tantissimi sostenitori.Lui, attualmente conduttore di ‘Affari tuoi’ e dato in pole position per essere il candidato a condurre il Festival di Sanremo in un breve futuro, ha un figlio da Belen, Santiago, a cui è molto legato. Lei, che negli anni scorsi ha affrontato tre tumori, di recente ha sofferto molto per la morte del padre. Ha all’attivo sette album e centinaia di concerti: è amatissima dal suo pubblico anche per il carattere gioviale ed è molto seguita sui social.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Oggi (@oggisettimanale)

Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo https://www.dire.it