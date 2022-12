Un decreto legge contro gli allontanamenti dei bambini in nome dell’alienazione parentale: Ascari dalla ministra Roccella

ROMA – “Ho voluto portare all’attenzione dello staff della ministra Roccella tutte quelle segnalazioni e quelle grida d’aiuto che mi arrivano in continuazione dal 2018 da parte di mamme alle quali sono stati allontanati i figli sulla base di accuse di PAS, nonostante le sentenze di condanna e l’ultima della Cassazione sul caso Massaro”, “mamme considerate inidonee con il pericolo che venga loro tolta la responsabilità genitoriale se il figlio non vuole vedere il padre, figlio che viene inserito in casa famiglia per reset che obbligano a instaurare un rapporto con il padre. Padre che spesso ha dietro denunce, imputazioni o condanne per stalking, abusi o violenza. Ho chiesto un decreto legge urgente per intervenire subito contro gli allontanamenti forzosi dei minori”. La deputata Stefania Ascari, da sempre impegnata al fianco di mamme e bambini, in un videomessaggio su Fb, ha riportato l’esito dell’incontro avvenuto al ministero della Famiglia, Natalità e Pari opportunità.

Ascari è tornata anche sulla legge 54 della bigenitorialità chiedendone una “modifica: non può esserci bigenitorialità quando un padre è violento e pregiudizievole e crea danni e traumi al figlio, perchè i danni sono irreperabili”, ha aggiunto.

“Ho trovato disponibilità e ascolto sul tema della tutela dei minori- ha concluso- e ho ritenuto doveroso farlo. La tutela dei bambini deve essere al primo posto nell’agenda di un paese democratico”.

