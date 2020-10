Un “Dl Ristori” per l’Emilia Romagna, Bonaccini “Subito 10 milioni”

BOLOGNA (ITALPRESS) – Anche l’Emilia Romagna, in versione regionale, adotta il suo “Dl Ristori”. “Come Regione intendiamo destinare da subito 10 milioni di euro alle categorie più colpite dalle restrizioni”, ha annunciato il presidente Stefano Bonaccini intervenendo in assemblea legislativa. Un primo sostegno, “poi vedremo cos’altro aggiungere” pensando alle difficoltà dei pubblici esercizi, dei gestori di palestre e piscine, delle attività di promozione sociale del Terzo settore, delle discoteche e dei locali da ballo, “di cui non parla quasi mai nessuno”, di chi lavora nel mondo della cultura, delle società sportive dilettantistiche e dello sport di base. “Non rimarremo inerti” ha assicurato Bonaccini.

