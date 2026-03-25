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Un drone russo ha colpito una centrale in Estonia, “ma non l’hanno fatto apposta”
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Un drone russo ha colpito una centrale in Estonia, “ma non l’hanno fatto apposta”

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By Redazione-web

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ROMA – Un drone partito dalla Russia ha sfiorato un incidente diplomatico nel Baltico. Nella notte il velivolo ha colpito una centrale elettrica nella città estone di Auvere, a ridosso del confine russo, causando danni limitati e nessun ferito. L’impatto è avvenuto mentre, a poche decine di chilometri di distanza, era in corso un attacco ucraino contro il porto russo di Ust-Luga.

Secondo la procura estone, l’obiettivo non sarebbe stato il territorio dell’Estonia: l’ipotesi è che il drone sia finito fuori rotta. Resta però l’incertezza sul tipo di velivolo impiegato, elemento che rende difficile chiarire dinamica e responsabilità operative.Nelle stesse ore, anche la vicina Lettonia ha segnalato un episodio simile: un drone russo avrebbe violato il suo spazio aereo. Non è la prima volta che accade lungo i confini orientali dell’alleanza occidentale. Episodi analoghi hanno coinvolto in passato anche la stessa Estonia e la Polonia.Proprio queste incursioni avevano spinto la Nato a rafforzare le difese aeree nell’area, con nuove missioni di sorveglianza e intercettazione. Segno che, anche quando non c’è intenzionalità, basta un drone fuori rotta per alzare la tensione.
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