Un drone sfiora l’Air Force One con Trump a bordo

L’Air Force One su cui viaggiava il presidente Usa, Donald Trump, è stato quasi colpito da un oggetto che sembrava un piccolo drone, mentre si avvicinava un aeroporto vicino Washington, ieri sera. Lo riferisce l’agenzia Bloomberg, citando “diverse persone a bordo”. Il presunto drone aveva la forma di una croce ed era di colore giallo e nero, secondo chi lo ha avvistato . Per ora il Secret Service non ha commentato.

