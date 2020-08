Un edificio è crollato su alcuni bambini a Baltimora

AGI – Un’esplosione causata da una fuga di gas ha causato il crollo di un edificio a Baltimora: sotto le macerie sono rimasti anche alcuni bambini. Secondo i vigili del fuoco, le persone intrappolate sono almeno cinque. Le immagini diffuse dai vigili del fuoco mostrano detriti sparsi per decine di metri.

BREAKING: Aerial images of explosion in northwest Baltimore; multiple people reported injured and trapped. https://t.co/sb9HQAvau2

— NBC News (@NBCNews)

August 10, 2020

