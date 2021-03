Il Napoli ha sconfitto il Benevento nella scorsa giornata di Serie A – domenica 28 febbraio 2021 – chiudendo un mese davvero complesso in cui abbiamo assistito all’eliminazione da Coppa Italia ed Europa League, due competizioni sicuramente alla portata del Napoli. In campionato invece non è ancora detta l’ultima parola: con un buon filotto il Napoli può arrivare molto vicino al quarto posto e giocarsi con tutta la squadra a disposizione l’ultimo mese e mezzo decisivo per il campionato, con le tre gare di seguito – in trasferta – a Milano, Roma e Torino (recupero contro la Juventus il 17 marzo). Contro il Benevento in goal sono andati Dries Mertens e Matteo Politano, che però al momento della marcatura sembrerebbe aver toccato con il braccio il pallone, che poi è rotolato inesorabilmente nella rete di Montipò. Secondo la moviola della Gazzetta dello Sport quel goal andava annullato dal VAR.

La moviola del GdS condanna il Napoli: “Rete da annullare al VAR!”

Si legge così sul portale di Gazzetta.it: Un episodio macchia la direzione di Abisso: ma la colpa è del Var. È il 2-0 del Napoli, azione confusa e non decifrabile a occhio nudo. Da sinistra Insigne, Letizia colpisce di testa, la palla sbatte su Politano in caduta e va in rete. Abisso parla con il Var (Valeri e Giallatini) e convalida, lasciando però qualche dubbio. Al replay l’azione sembra “sporcata” dal mani (involontario, ma non importa) di Politano: andava annullato. Inspiegabile. Il resto è corretto, grazie soprattutto all’eccellente prova del guardalinee Galetto che sembra avere un Var incorporato. Giusto annullare il 2-0 di Zielinski per fuorigioco attivo di Insigne, che copre Montipò. Ineccepibile il doppio cartellino a Koulibaly nella ripresa. Prima il fallo su Caprari, poi entra da dietro su Letizia e lo stende. Sui gialli discutibile quello a Hetemaj per fallo su Bakayoko: a essere da “giallo” sembra Gaich. SEGUICI ANCHE SU TWITTER CLICCANDO QUI

