I casi verificati di infezione da coronavirus “sono circa 190, confermati dall’Istituto superiore di sanità che ha il compito di validare l’eventuale positività dei test condotti nei laboratori locali. Quindi meno dei 424 casi dichiarati che invece includono quelli in attesa di conferma”. In un’intervista al Corriere della Sera il professor Walter Ricciardi, ordinario di Igiene alla Cattolica e membro del consiglio esecutivo dell’Organizzazione mondiale della sanità e già presidente dell’Istituto superiore di sanità, nominato lo scorso 24 febbraio dal ministro della Salute Roberto Speranza Consigliere per le relazioni dell’Italia con gli organismi sanitari internazionali, dichiara che i casi di contagio da coronavirus sono stati sovrastimati e che “chi ha dato l’indicazione di fare i tamponi anche alle persone senza sintomi,

Continua a leggere sul sito di riferimento

L’articolo “Un errore fare i tamponi agli asintomatici”, dice Walter Ricciardi proviene da Notiziedi.

continua a leggere sul sito di riferimento