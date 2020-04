Un ex club di Cristiano Ronaldo e l’idea di intitolare lo stadio a CR7: “Ne saremmo orgogliosi”

​Nasce lo stadio ​Cristiano Ronaldo? E’ questa l’idea di uno degli ex club di CR7, attaccante della ​Juventus. Lo Sporting Lisbona, il primo club professionistico del campione portoghese, starebbe pensando a questa opportunità. Il giocatore si sta allenando attualmente in Portogallo, nella sua Madeira. Tuttosport ha riportato in auge la possibilità di uno stadio portoghese intitolato proprio al giocatore della Juventus, ex Real Madrid. Cristiano Ronaldo è stato ingaggiato dallo Sporting quando… continua a leggere sul sito di riferimento