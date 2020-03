“Ciao FantaAllenatori, qui da Pisa doniamo il nostro Fantacalcio all’Ospedale Cisanello di Pisa. Fatelo anche voi, diamo un Fantacalcio al Coronavirus”. Uno indossa la maglia del Napoli, un altro dell’Inter, gli altri quelle della Juventus, del Milan, ognuno con la maglia della squadra del cuore. Tutti nella loro camera, a casa, in isolamento come milioni di italiani, e da lì, con in mano un cartello invitano i ‘colleghi fantallenatori’ a seguire il loro hashtag e a dare un Fantacalcio al Coronavirus.

Un video che su Instagram sta diventando virale creato da dodici ragazzi di Pisa, Sorrento, Matera e Foggia uniti dalla passione per il calcio e dalla voglia di contribuire in qualche modo alla battaglia in corso contro il Covid-19.

L’articolo Un Fantacalcio per raccogliere fondi ​contro il coronavirus proviene da Notiziedi.

