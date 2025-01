“Un figlio per lo sceicco” in scena a Napoli fino al 9 febbraio

La divertente commedia di Diego Sanchez

Roma, 26 gen. (askanews) – Al teatro Il Piccolo di piazzale Tecchio a Fuorigrotta va in scena – fino al 9 febbraio – “Un figlio per lo sceicco”, commedia scritta da Giacomo Rizzo, portata in palcoscenico da Diego Sanchez – che cura anche la regia – e dalla sua Compagnia composta da Rosario Sannino, Simona Barattolo, Anna Damasco, Rosario Ippolito, Angela Magno, Carlo Salatino, Alessia Sanchez, Francesco Vaccaro, Carmine Varrella e Patrizia Zenga. Uno zio sceicco e ricchissimo ti regalerà 1 milione di dollari per la nascita di tuo figlio. Che notizia stupenda! Ma se il bambino in realtà non esistesse e fosse tutta una bugia, come si fa? Bisogna trovare un bambino! E se tua moglie non volesse aiutarti in questa farsa, come si fa? Bisogna trovare un’altra moglie! E se lo zio sceicco arriva a sorpresa per il battesimo, come si fa? Bisogna trovare un finto prete! Fra esilaranti equivoci, una sorella un po’ strana, portinai un po’ particolari e neonati in prestito che vanno e vengono, scopriremo come andrà a finire. Il divertimento è assicurato, non si può mancare!