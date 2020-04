“Un fondo per la rinascita dell’Europa”. L’appello di Gentiloni e Breton

Paolo Gentiloni e Thierry Breton chiedono l’istituzione di un fondo europeo per l’emergenza coronavirus. I commissari europei per l’Economia e il Mercato Interno scrivono in una lettera pubblicata da Faz e Corriere: “Non c’è altra via per l’Europa che dimostrarsi unita e solidale. L’accesso alla liquidità è una priorità assoluta. Spetta a ciascuno degli Stati elaborare il proprio piano di rilancio ma è evidente che nessuno dispone di mezzi propri per far fronte allo shock”.

“Come la Bce nella sfera monetaria e finanziaria, gli Stati membri devono dare prova, adesso e insieme, del necessario spirito di decisione e di innovazione.

