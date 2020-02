Un Frecciarossa è deragliato a Lodi. Morti i due macchinisti. 

Un Frecciarossa partito da Milano e diretto a Salerno è deragliato sulla linea ad alta velocità Bologna-Milano vicino alla stazione di Livraga (Lodi). Morti i due macchinisti mentre un addetto alle pulizie è il ferito più grave: ha riportato diverse fratture a un arto. Nessun altro ferito è in condizioni così gravi da far tenere per la sua vita, ha detto il prefetto di Lodi, Marcello Cardona e tutti saranno dimessi a breve.

Al momento dell’arrivo dei vigili del fuoco i passeggeri “gridavano”, sebbene nessuno di loro fosse ferito gravemente, “erano spaventati”. A riferire il racconto è il comandate dei vigili del fuoco di Lodi,

