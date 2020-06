Un futuro cinturino dell’Apple Watch potrebbe rilevare i gesti con maggiore precisione

Come dispositivo indossabile, l’Apple Watch è il candidato principale per l’elaborazione basata su gesture. In situazioni in cui un utente ha entrambe le mani occupate e incapace di entrare in contatto con lo schermo o la corona digitale, l’Apple Watch deve idealmente offrire metodi alternativi di interattività.

L’Apple Watch ha già un gesture che, con l’accelerometro integrato utilizzato per rilevare quando un utente porta il dispositivo vicino al viso, invoca Siri. È ovvio che la stessa tecnica potrebbe essere utilizzata per rilevare altre gesture ed Apple sta già esaminando metodi alternativi.

